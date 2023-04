Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor a declarat joi, la Antena 3, despre planul de reducere a cheltuielilor discutat in coalitie, ca nu exista o gaura de 20 de miliarde de lei la buget dar ca este adevarat ca trimestrul unu a venit cu incasari mai mici din partea institutiilor statului, vorbesc de ANAF si Vama, de…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, spune ca ministerul pe care il conduce va realiza in perioada urmatoare o analiza in vederea ajustarii cu 20 de miliarde de lei a cheltuielilor in bugetul statului.

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a confirmat miercuri, 5 aprilie, ca in coaliție s-a decis taierea cheltuielilor bugetare cu 20 de miliarde de lei și a precizat ca institutiile statului trebuie sa regandeasca modalitatea de sporire a veniturilor la buget, dar fara taxe noi.„Pe fondul constatarilor…

- Adrian Caciu anunta ca in coalitie s-a decis o ajustare cu 20 de miliarde pe bugetul general consolidat al statului. El a precizat ca toate masurile sunt sunt posibile, pentru ca trebuie sa ajustam cheltuielile bugetare, ajustarea nu va afecta pachetul social cu care aceasta coalitie a venit si nici…

- Ministerul Finantelor pregateste propuneri de masuri privind reducerea cheltuielilor bugetare neesentiale cu 20 de miliarde de lei in acest an, in contextul unor venituri la buget usor sub asteptari in primul trimestru al acestui an, a transmis pentru Profit.ro ministrul Finantelor, Adrian Caciu.…

- Ministrul Finanțelor, Adrian Caciu, a declarat, vineri, la Digi24, ca Autoritatea de Supraveghere Financiara va veni in perioada urmatoare cu o analiza a vulnerabilitaților legislative ale pieței asigurarilor, dupa insolvența Euroins, și va propune Parlamentului și Guvernului soluții de modificare.…

- Parlamentarul iesean este de parere ca dupa ce au sabotat sistemul de educatie, guvernantii au avut grija sa impovareze copiii din Romania, facandu-i datori pana devin adulti. Risipa de bani incurajata de Guvern, pe sinecuri si pensii speciale, explica scumpirile si ratele mari, precum si dobanzile…

- Ministrul Finantelor a declarat ca pensiile speciale, in acest moment, reprezinta 0.8% din PIB, pentru ca sunt pensiile militare care reprezinta aproape 11 miliarde de lei in 2023 si restul 1,4 miliarde, magistrati si celelalte categorii. ”Sunt 12 miliarde de lei, dar aceasta pondere a cheltuielior…