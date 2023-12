Stiri pe aceeasi tema

- Sistemul RO e-Factura devine obligatoriu de la 1 ianuarie 2024 pentru toate livrarile de bunuri si prestarile de servicii care au loc in Romania. Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, spune ca prin impunerea facturarii electronice se elimina riscul utilizarii facturilor false sau duplicate, deoarece fiecare…

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a avut consultari cu reprezentanți ai structurilor asociative ale administrației publice locale, primari și președinți de consilii județene, pentru pregatirea bugetului pe 2024. Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a declarat, luni, ca, in contextul elaborarii bugetului…

- Guvernanții dezbat bugetul Educației pentru anul viitor, iar prim-ministrul Guvernului Romaniei, Marcel Ciolacu anunța ca vor crește și salariile profesorilor. Declarația vine dupa ce Marcel Boloș, Ministrul Finanțelor, a anunțat o creștere de buget la 161% in 2024, fața de alocarea pentru 2023. Sistemul…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, este invitat, luni, in plenul Camerei Deputatilor la Ora Guvernului. Dezbaterea a fost solicitata de grupului parlamentar AUR. Tema este: „Riscul de suspendare al fondurilor europene pentru Romania cauzat de deficitul urias”. Liderul AUR, George Simion, a lansat un…

- Ministrul Finantelor a fost intrebat despre deficitul la incasari, de 21 de miliarde de lei, el aratand ca in privinta planificarii veniturilor bugetare, ipotezele care s-au luat in calcul pe anul 2023 nu s-au validat pe parcursul anului. ”Daca luam numai in calcul rata inflatiei si modul in care s-a…

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a declarat luni, la Antena 3, ca Guvernul ar putea sa fie obligat sa ia noi masuri de reducere a cheltuielilor publice, suplimentar fața de pachetul fiscal, pentru ca daca prevederile legii pentru care s-a angajat raspunderea in Parlament nu se aplica pana la 1 ianuarie…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, afirma ca, prin masurile luate, Executivul ”nu a facut altceva decat sa aduca bani suplimentari” la buget, de la companii. El sustine ca bancile, care vor plati taxe mai mari, au suficiente resurse, iar microintreprinderile platesc impozite mai mici decat in alte…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, anunta, marti, ca s-a intalnit cu o delegatie a Fondului Monetar Intenational, iar specialistii au apreciat eforturile Romaniei de a implementa politici economice responsabile.