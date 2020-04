Stiri pe aceeasi tema

- De ce nu vrea ministrul Finantelor sa intervina in controlul prețurilor: “Am putea da in alta problema, penuria” Ministrul Finantelor, Florin Citu, a afirmat ca a cerut o situatie privind preturile la anumite produse, dar a subliniat ca nu ar vrea sa intervina in controlul preturilor pentru…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a afirmat ca a cerut o situatie privind preturile la anumite produse, dar a subliniat ca nu ar vrea sa intervina, ca liberal, in controlul preturilor pentru ca ar putea aparea o alta problema, respectiv penuria.

- Sindicatele din industria alimentara cer plafonarea preturilor la alimente si sprijinirea producatorilor autohtoni si a angajatilor din industria alimentara, intre care scutirea de la plata unor taxe si acordarea de subventii.

- Deputatul PSD Hunedoara Laurentiu Nistor a criticat vineri faptul ca, in contextul situatiei actuale, ministrul Finantelor, Florin Citu, nu a luat in calcul propunerile social-democratilor referitoare la plafonarea preturilor si colectarea produselor de la fermierii romani, precum si cele care prevad…

- Cap Limpede, stiri adevarate: Ministrul Finantelor, Florin Citu, anunta intr-un mesaj pe Facebook ca a convenit cu Banca Nationala si cu sistemul bancar amanarea ratelor la banci pentru 9 luni. De aceasta masura vor beneficia toti romanii care vor cere o amanare, atat persoane fizice cat si persoane…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a anunțat marți, la Digi 24, ca Guvernul va adopta joi o ordonanța de urgența prin care persoanele și companiile care nu-și pot plati ratele vor putea cere bancilor de la care au contractat creditele o amanare, fara sa prezinte vreun document justificativ. „Nu vom…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni seara, la TVR, ca marti, in Biroul Permanent al Camerei Deputatilor, vor fi discutate pentru a fi transmise Senatului, ca prima Camera sesizata, propunerile privind suspendarea rambursarii creditelor si plafonarea

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a acuzat PSD, miercuri seara, la Realitatea PLUS ca a scos modificarile facute de PNL la OUG 114/2018.”Ieri, in Parlament, PSD la Comisia de Buget au scos aceste modificari de procedura fiscala. Au resuscitat-o la Senat, cu taxa pe energie, taxa pe sistemul financiar…