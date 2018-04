Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul FinanAelor, Eugen Teodorovici, a declarat joi cAƒ RomA¢nia nu se aflAƒ A®n situaAia de a trece printr-o crizAƒ economicAƒ, iar Aara noastrAƒ este dependentAƒ A®n proporAie de 80% de celelalte state din Uniunea EuropeanAƒ.

- Romania va analiza in detaliu structura deficitelor comerciale, iar acolo unde vor fi identificate decalaje provocate de subventii care incalca regulile concurentei loiale „ne vom adresa Comisiei Europene”, a declarat joi ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. „O sa luam produs cu produs…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat joi ca Romania nu se afla in situatia de a trece printr-o criza economica, iar tara noastra este dependenta in proportie de 80% de celelalte state din Uniunea Europeana. „In 2009 criza am creat-o noi ca tara. Nu cred ca Romania se afla…

- Avertisment incredibil de la Banca Nationala a Romaniei. Economistul-sef al BNR vorbeste de o noua criza economica la nivem mondial, care va lovi Romania fara mila. Țara noastra va fi cea mai expusa, atrage atentia Valentin Lazea. Problema este ca deficituld de cont curent, la…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat miercuri ca in scurt timp, in cursul lunii aprilie, Guvernul va arata cum va mentine deficitul bugetar in tinta de 3%, dupa ce raportul de tara al Comisiei Europene a atentionat asupra mai multor riscuri fiscal-bugetare.Citeste si: Fost colonel…

- Romania a uitat prea repede ce a invatat din criza financiara, crede fostul ministru al Finantelor, Anca Dragu. Fostul ministru a venit insa si cu predictii. Despre actualul ministru al Finantelor, Eugen Teodorovici, spune ca isi va petrece timpul peticind erorile provocate de programul de guvernare,…

- De anul viitor, vom putea primi sau trimite bani in orice tara a Uniunii Europene cu taxe mult mai mici. Vor fi aliniate comisioanele pentru astfel de tranzactii pentru toate tarile membre. Măsura se referă în special la statele care nu au adoptat moneda euro, precum România. Costuri…

- De anul viitor, vom putea primi sau trimite bani in orice tara a Uniunii Europene cu taxe mult mai mici. Vor fi aliniate comisioanele pentru astfel de tranzactii pentru toate tarile membre. Măsura se referă în special la statele care nu au adoptat moneda euro, precum România. Costuri…