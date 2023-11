Stiri pe aceeasi tema

- Un secretar de stat din Ministerul de Finanțe este persoana care a „strecurat” un amendament in noile masuri fiscale prin care se incerca naționalizarea Pilonului II de pensii. Marcel Bolos a explicat ca a aflat marti despre introducerea amendamentului care vizeaza Pilonul II de pensii, amendament care…

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, susține ca daca Guvernul și Coaliția nu iau masura adoptarii legii privind masurile fiscale și bugetare, Romania s-ar putea sa nu mai aiba acces la 75 de miliarde

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a declarat, miercuri, la Interviurile Digi24.ro ca a vrut sa-și dea demisia pentru ca nu a putut avansa cu niciuna dintre masurile discutate. El a mai adaugat ca Ministerul ține deficitul sub control cu mare greutate, explicand ca deficitul bugetar ajunge la cote…

- Masurile fiscale pe care Guvernul condus de Marcel Ciolacu iși va asuma raspunderea in fața Parlamentului vor duce la prețuri mai mari la mancare, medicamente și locuințe, arata doi economiști consultați de Libertatea. Mai mult, acestea nu vor fi de ajuns, iar dupa alegerile de anul viitor experții…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a subliniat marti ca Romania nu are probleme de incapacitate de plata si a spus ca prin afirmatiile sale a dorit sa atraga atentia asupra dificultatilor financiare cu care se poate confrunta tara noastra, in cazul in care nu sunt implementate masuri de combatere a…

- Ministrul Finantelor a afirmat, dupa sedinta conducerii PNL, ca la Bruxelles s-a prezentat planul de masuri fiscal bugetare, asa cum a fost agreat la nivelul coalitiei, mentionand ca specialistii de la Comisia Europeana, conform angajamentului asumat de Romania, au spus ca exista jalonul 207 potrivit…

- Guvernul pregatește OUG privind masurile fiscale și reducerea cheltuielilor bugetare, dar inainte de a pune proiectul in transparența decizionala miniștrii vor merge la Bruxelles, dupa data de 21 august.Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș și ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, vor discuta la Bruxelles…