Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a declarat, luni, legat de proiectul bugetului de stat, ca pentru anul 2024 nu exista cresteri de impozite si taxe, mentionand ca deficitul va fi „in jur de 5%”. Bolos a prezentat in sedinta conducerii PNL masurile de combatere a evaziunii fiscale, precizand ca acestea…

- "Sunt masurile de combatere a evaziunii fiscale pe care le-am anuntat, este un obiectiv pe care il avem in vedere pentru a aduce bani suplimentari la buget si pentru a avea o fundamentare cat mai justa pentru aceasta componenta de venituri. (...) Noi incercam sa introducem trei lucruri: primul este…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a declarat, luni, legat de proiectul bugetului de stat, ca pentru anul 2024 nu exista cresteri de impozite si taxe, mentionand ca deficitul va fi „in jur de 5%”. Bolos a prezentat in sedinta conducerii PNL masurile de combatere a evaziunii fiscale, precizand ca acestea…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat vineri, 1 Decembrie, la Romania TV, ca a cerut achiziții mai rapide de bratari pentru persoanele sub control judiciar, cazul fostului primar din Baia Mare, Catalin Cherecheș, care a fugit din Romania inainte ca instanța sa il condamne la inchisoare și astfel a forțat…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat joi, la RFI, ca daca Guvernul vine astazi, dupa ce in urma cu doua luni de zile a modificat partea de fiscalitate, care e clar ca impacteaza pe mediul de afaceri, sa se gandeasca ca anul viitor vor veni din nou cu astfel de taxe, PNL nu sustine o astfel de…

- Daca am forta revenirea in tinta de deficit de 3% anul viitor, Caciu crede ca s-ar ajung la recesiune, pe care Romania a reusit sa o evite pana acum.”Asa am construit bugetul pentru inscriere pe 4,4% deficit, insa primele luni au aratat o incetinire a veniturilor bugetare, ceea ce inseamna ca deficitul…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat astazi ca voucherele de vacanța vor fi menținute doar pentru anumite niveluri de salarizare, conform noilor masuri fiscale pregatite de Guvern. Pentru bugetarii cu salarii de peste 8.000 lei net, Coaliția va taia aceste vouchere. Liderul PNL și președintele…

- Nicolae Ciuca a declarat ca in discutiile pe care le-a avut, luni cu ministrul de Finante Marcel Bolos, nu era o optiunea cresterii TVA deoarece „orice punct de TVA duce la cresterea cu 0,5% a inflatiei si o scadere cu 0,1% a economiei”. Presedintele PNL a mai spus ca voucherelor de vacanta vor fi mentinute…