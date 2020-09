Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a declarat, marti, la Piatra-Neamt, ca intentia PSD de a modifica rectificarile bugetare, avand ca principal scop majorarea pensiilor cu 40%, este un "act criminal". Florin Citu a subliniat ca Romania se afla intr-o perioada dificila, similara celei dinaintea…

- Agenția de rating Fitch considera ca evolutia pensiilor si evenimentele politice sunt factori cheie pentru perspectivele fiscale ale Romaniei iar propunerea guvernului de crestere cu 14% a pensiilor din septembrie reduce nevoia de consolidare fiscala in viitor in comparatie cu majorarea de 40% legiferata…

- Economia Romaniei a scazut cu 12,3% in trimestrul al doilea, fața de primul trimestru. In prima jumatate a anului, PIB-ul s-a contractat cu 4,7% Economia Romaniei a consemnat un declin de 12,3% in trimestrul doi al acestui an comparativ cu primul trimestru, potrivit datelor publicate vineri de Institutul…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a participat, joi, la admiterea la tranzactionare pe piata reglementata de BVB a emisiunilor de titluri de stat lansate in cadrul Programului Fidelis. "A fost un succes. Vom continua cu acest program. Intai sa vedem feedbackul, ce se intampla, care sunt rezultatele,…

Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a explicat, vineri seara, ca procentul de crestere al pensiilor va fi stabilit de Guvern, iar decizia este una politica. Indiferent de procentul stabilit,...

- Ministrul Finanțelor Publice, Florin Cițu, a anunțat, luni seara, ca alocațiile vor crește de la 1 august cu un procent „in jurul a 15%”. Proiectul se afla in avizare și va intra in ședința de Guvern din aceasta saptamana. “La dublarea alocatiilor a fost mereu o problema. E o lege populista facuta de…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, va avea miercuri, 22 iulie a.c., ora 15:00, la Palatul Cotroceni, o ședința pe tema fondurilor europene cu Prim-ministrul Romaniei, Ludovic Orban, Viceprim-ministrul Raluca Turcan, Ministrul Finanțelor Publice, Florin Cițu, și Ministrul Fondurilor Europene,…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, afirma ca pensiile pot creste cu 10%, chiar daca efortul financiar va fi mare. Cresterea cu 40%, asa cum este prevazuta in legea adoptata de Parlament, ”ar fi fost o bomba pentru stabilitatea economica”, chiar daca nu exista criza provocata de coronavirus,…