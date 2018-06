Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat ca va purta discutii cu administratorii de pensii, care vor fi parte a concluziilor unei analize finale ce va avea loc in vara acestui an pe marginea Pilonului II de pensii, informeaza Agerpres.ro. El a adaugat ca va exista o analiza si nu un proiect…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat ca va purta discutii cu administratorii de pensii, care vor fi parte a concluziilor unei analize finale ce va avea loc in vara acestui an pe marginea Pilonului II de pensii. El a adaugat ca va exista o analiza si nu un proiect de lege in privinta Pilonului…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, luni, in Parlament, in cadrul unei conferinte pe tema diebetului juvenil, ca in administratia romaneasca exista bani, dar de multe ori se cheltuiesc sume foarte mari in moduri care nu se justifica.Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a ...

- Declarația senatorului PNL Florin Cițu, conform careia Guvernul are in vedere o inversare a reformei sistemului de pensii din 2008, care a introdus Pilonul II de pensii, este o apreciere subiectiva, a transmis Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici. "Guvernul nu suspenda și nu intenționeaza suspendarea…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a spus, miercuri, ca nu vede niciun fel de probleme ca Darius Valcov, consilier al premierului, condamnat in prima instanta pentru coruptie, sa faca parte din delegatia care va merge vineri la Palatul Cotroceni pentru a discuta despre relatia BNR-Executiv.

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a spus ca presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), Ionut Misa, va trebui sa realizeze cel putin ceea ce a promis anul trecut, in Parlament, ca ministru de Finante.

- Guvernul a hotarat sa dea salariile bugetarilor inainte de Paște. Nu pentru toți, dar cei mai mulți au primit. Cei 5 milioane de pensionari… au fost uitați. Pentru ei, cei mai saraci cetațeni ai Romaniei, Sarbatorile Pascale vor fi la fel de cenușii ca oricare alta zi. Un pachet cu alimente de baza…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a anunțat ca ii va pune lui Ionuț Mișa, proaspat numit in funcția de șef al Fiscului , un contract de performanța. Potrivit informațiilor Libertatea, Mișa va trebui sa implementeze ”tot ce a promis ca ministru al Finanțelor”. Mișa a fost ministru al Finanțelor…