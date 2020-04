Stiri pe aceeasi tema

- Programul IMM Invest va fi reluat in cateva zile si va veni cu noutatea prin care clientii pot sa cumuleze creditul pentru investitii cu linia de credit pentru capital de lucru, a declarat, joi seara, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, noteaza Agerpres. "Referitor la IMM Invest, programul…

- Programul IMM Invest va fi reluat in cateva zile si va veni cu noutatea prin care clientii pot sa cumuleze creditul pentru investitii cu linia de credit pentru capital de lucru, a declarat, joi seara, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, informeaza Agerpres.

- Cresterea pensiilor depinde de executia bugetara, iar in ceea ce priveste dublarea alocatiilor, aceasta nu este cuprinsa in bugetul pentru acest an, a declarat, joi, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, relateaza Agerpres."Daca, in ceea ce priveste cresterea pensiilor, care erau in bugetul initial,…

- Cresterea pensiilor depinde de executia bugetara, iar in ceea ce priveste dublarea alocatiilor, aceasta nu este cuprinsa in bugetul pentru acest an, a declarat, joi, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. "Daca, in ceea ce priveste cresterea pensiilor, care erau in bugetul initial,…

- Ministrul Finantelor: “Amanarea ratelor se va putea face pe o perioada mai lunga decat ține starea de urgenta. Este o pasuire, nu o ștergere a datoriei catre banci” Amanarea ratelor se va face pe o perioada mai mare decat starea de urgenta, mai aproape de sase luni, iar toti clientii care…

- Florin Citu a afirmat ca Romania va continua sa beneficieze de surse de finantare din imprumuturi, asa cum s-a intamplat in ultima perioada. "Eu nu vad probleme de finantare. Din imprumuturi, este clar, pentru ca veniturile de la buget vor scadea in perioada urmatoare, sunt companii care nu mai functioneaza…

- Programul "Prima Casa" functioneaza, are un plafon de doua miliarde de lei si nu au fost schimbate nici criteriile de acordare a creditului, a declarat, luni, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, la postul de televiziune Digi 24."'Prima Casa' exista, functioneaza, are plafon doua miliarde…

- Programul "Prima Casa" functioneaza, are un plafon de doua miliarde de lei si nu au fost schimbate nici criteriile de acordare a creditului, a declarat, luni, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, la postul de televiziune Digi 24. "'Prima Casa' exista, functioneaza, are plafon…