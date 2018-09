Stiri pe aceeasi tema

- Conflict deschis Președinte-Guvern, la rectificarea bugetara; CSAT nu a putut aviza, marți, bugetele instituțiilor de securitate, pentru ca nu s-a stabilit consensul in ședința Consiliului Suprem de Aparare a Țarii, o premiera in istoria acestui for de decizie. Adica nu au fost cu toții de acord asupra…

- Presedintele Klaus Iohannis afirma ca Guvernul nu a alocat niciun ban din fondul de rezerva pentru a combate extinderea pestei porcine africane in Romania, asa cum a declarat anterior ministrul de Finante, Eugen Teodorovici. Totodata, seful statului cere Executivului sa ia masuri cat mai rapide…

- USR acuza Guvernul ca nu mai are bani pentru a interveni in criza pestei porcine. ”Fondul de rezerva al Guvernului este, astazi, zero!”, a declarat ministrul de Finanțe intr-o emisiune TV. Intr timp, Executivul așteapta ședința CSAT de saptamana viitoare, pentru avizarea bugetelor instituțiilor din…

- Fondul de rezerva al Guvernului nu mai are niciun leu in acest moment, a declarat miercuri Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor. Fondul de rezerva al Guvernului este pe 0 in conditiile in care la inceputul anului a avut la dispozitie nu mai putin de 100 de milioane de euro. Insa problemele aparute…

- Uniunea Salvati Romania (USR) il contrazice pe ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, cu privire la modul in care au fost alocati banii din Fondul de rezerva al Guvernului. "Guvernul PSD-ALDE nu are bani sa intervina pentru a opri raspandirea pestei porcine deoarece la elaborarea bugetului pe 2018…

- Teodorovici a precizat ca fondul de rezerva al Guvernului este zero. “Domnul presedinte ne da sfaturi, sa facem rectificare partiala.Asa ceva nu e posibil. Doamna ministru Sorina Pintea are un caz grav, un copil care are nevoie de tratament urgent, pentru a carui vindecare s-a cerut suma de bani necesara…

- Eugen Teodorovici a anunțat, in urma cu puțin timp, ca fondul de rezerva al Guvernului este "zero". Ministrul Finanțelor a explicat unde s-au alocat banii și care sunt situațiile care nu au fost prevazute in momentul in care s-a facut bugetul pentru anul 2018. "Sunt publicate in Monitorul…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, susține ca viața unor oameni depinde de rectificarea bugetara, menționand ca nu se poate face rectificare parțiala, așa cum a sugerat președintele Romaniei. Teodorovici a precizat ca fondul de rezerva al Guvernului este zero."Domnul președinte ne da…