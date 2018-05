Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat miercuri, la Guvern, ca presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, ar trebui sa-si exprime mai intai pozitia fata de „ce se intampla azi in Justitie” si abia apoi sa vorbeasca despre politicile economice ale Guvernului si sa intrebe daca sunt bani.

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a lansat un atac dur la adresa președintelui Klaus Iohannis. Todorovici il someaza pe președinte sa respecte Constituția și sa vorbeasca despre ceea ce se intampla in justiție.”Avem o absorbție de 17.02% a fondurilor europene. Ii fac o observație domnului…

- „Contribuabilii trebuie sa stie astazi ca nu se suspenda nimic. Va cunoaste fiecare in parte la ce concluzii s-a ajuns. Spre final de iunie sau inceput de iulie va fi momentul in care vom iesi cu un proiect concret, cu un concept nou", a spus Eugen Teodorovici, potrivit Mediafax. Ministrul…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, sustine ca nu exista niciun pericol pentru plata salariilor si a pensiilor in acest an, el raspunzandu-i astfel presedintelui Klaus Iohannis, care a cerut Guvernului sa raspunda daca mai are bani pentru salarii si pensii pana la sfarsitul anului.

- Salariile bugetarilor si pensiile ar putea fi acordate mai devreme, inainte de Paste, insa aceasta este o decizie care va fi luata joi, in sedinta de Guvern, a declarat, marti, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici.

- Ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici a declarat miercuri, in cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, ca in ședința de Guvern de joi, premierul Viorica Dancila va anunța noul mecanism dupa care va funcționa formularul in care se vor comasa mai multe formulare, printre care și controversata declarație…

- Procedura de revocare a procurorului șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, se joaca pe mai multe paliere. In primul rand, este așteptat un raspuns al președintelui Klaus Iohannis, raspuns care este anticipabil datorita declarațiilor sale publice de susținere pentru Kovesi și, cel mai probabil, va fi…

- „Nu luam in calcul suspendarea președintelui. Orice discuție pe aceasta tema in care este implicat PSD este falsa”, a raspuns Liviu Dragnea, intrebat daca ia in considerare suspendarea președintelui in cazul in care refuza revocarea Laurei Codruța Kovesi. Dragnea a mai spus ca social-democrații…