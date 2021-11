Stiri pe aceeasi tema

- Cum vor fi platite salariile și pensiile, in condițiile in care Guvernul demis nu poate face rectificare bugetara Ministrul de Finanțe, Dan Vilceanu, a declarat marți seara ca pensiile și salariile vor fi platite pana la sfarșitul anului, chiar și in situația in care actualul guvern nu poate emite o…

- Ministrul interimar al Finantelor, Dan Vilceanu, a dat asigurari, marti seara, ca pensiile si salariile vor fi platite si ca „nu se pune problema” neplatii. El a spus ca se vor gasi solutii, chiar daca guvernul nu mai poate adopta o rectificare bugetara.

- Vilceanu a fost intrebat, marti, la Digi 24, daca mai sunt bani de pensii si salarii daca nu se face o rectificare bugetara pana la sfarsitul anului. “Intotdeauna se gasesc solutii pentru a plati pensiile si salariile. Vreau sa linistesc pe toata lumea, am vazut si eu informatiile astea ca nu o sa…

- Dan Vilceanu a declarat, marti, la Digi 24, ca PNL prevazuse in bugetul pentru anul viitor cresteri de pensii si alocatii. “In calculul bugetului pe anul viitor noi luasem in considerare ceea ce prevede legea deja. Adica la alocatii acea crestere la 243 si 486 si in cazul pensiilor cresterea data…

- Dan Vilceanu, ministrul interimar al Finanțelor, a dat asigurari marți seara la Digi24 ca pensiile și salariile vor fi platite și ca „nu se pune problema” neplații. El a spus ca se vor gasi soluții, chiar daca guvernul nu mai poate adopta o rectificare bugetara.

- Dan Vilceanu, ministru interimar la Finanțe, ii asigura pe romani ca in perioada urmatoare nu o sa existe taxe in plus care sa ii vizeze. De asemenea, oficialul a precizat ca exista bani pentru plata pensiilor și salariilor. „Nu se pune problema: o sa fie platite pensiile și salariile. (...)…

- Vilceanu a fost intrebat, marti, la Digi 24, daca mai sunt bani de pensii si salarii daca nu se face o rectificare bugetara pana la sfarsitul anului. “Intotdeauna se gasesc solutii pentru a plati pensiile si salariile. Vreau sa linistesc pe toata lumea, am vazut si eu informatiile astea ca nu o sa…

- „Luni vom face Consiliul Tripartit, cu o zi inaintea motiunii de cenzura, pentru a ii asigura ca putem adopta cresterea salariului minim de baza pentru 2022 si nu poate fi aprobata de un Guvern interimar”, a declarat Florin Citu, la finalul sedintei de miercuri a Executivului. Seful Executivului a avut…