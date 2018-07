Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, contraataca dupa ce a fost acuzat ca intenția ministerului de plafonare a prețului la gaze este populista. El spune ca cei doi operatori, Romgaz și OMV-PETROM, cresc pe rand pretul la gaze.

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a declarat miercuri, la Antena 3, ca romanii vor scapa de poprirea pe conturi. Ministrul afirma ca aceasta decizie va fi luata la pachet cu alte masuri benefice pentru oamenii de rand. "Nu te poti uita in ochii unui roman simplu care n-are niciun fel de instrument…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a anunțat, vineri la Bistrița, ca ANAF a demarat o acțiune de recuperare a sumei incasata drept chirie de pe urma unui imobil pe care președintele Klaus Iohannis l-a pierdut in instanța. Ministrul a mai afirmat ca președintele țarii ar trebui sa plateasca imediat…

- Asociatia Intreprinzatorilor din Maramures (AIM) a fost lansata joi, 14 iunie, in Baia Mare. 31 de firme sunt parte in aceasta asociere ce are ca scop sustinerea dezvoltarii economice a judetului Maramures.

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat ca este de acord cu proiectul privind Fondul Suveran de Dezvoltare si Investitii in forma adoptata miercuri de Parlament. "Asa cum astazi a fost votat Fondul Suveran, eu sunt de acord cu el. Ca si mecanism. (...) Am fost de foarte multe ori…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat luni, la dezbaterea motiunii simple depuse de PNL impotriva sa, ca va sustine fara retinere orice modificare a Codului fiscal sau de procedura fiscala atata timp cat prin aceste modificari se poate aduce o imbunatatire, o eficientizare sau o relaxare…

- Pensiile se vor mari cu 10% de la 1 iulie si nu vor fi probleme in privinta platii pensiilor si salariilor, a dat asigurari, joi, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. "Sunt bani si vor fi pana...

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, sustine ca nu exista niciun pericol pentru plata salariilor si a pensiilor in acest an, el raspunzandu-i astfel presedintelui Klaus Iohannis, care a cerut Guvernului sa raspunda daca mai are bani pentru salarii si pensii pana la sfarsitul anului.