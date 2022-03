Guvernul Romaniei si implicit Ministerul Finantelor nu tolereaza si nu va tolera manipularea pietei, distorsiuni in cadrul acesteia, practici comerciale inadecvate sau incorecte, mai ales in situatia economica complicata prin care trecem. Am fost profund revoltat de ceea ce am vazut ieri pe piata combustibilului, mai ales in contextul in care barilul a scazut ieri cu 20 de dolari”, a spus ministrul Adrian Caciu. Ministrul Finantelor a precizat ca, din dispozitia premierului, ”inca de aseara , echipele din cadrul ANAF, Antifrauda demareaza controale ample, impreuna cu comisarii de la ANPC si reprezentantii…