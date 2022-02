Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu a declarat, miercuri, in sedinta de Guvern, despre datele privind incasarile la bugetul de stat, ca in luna ianuarie avem incasari mai mari cu 31% fata de luna ianuarie 2021, un plus in suma neta de 7 miliarde de lei. Premierul Nicolae Ciuca i-a spus ca nu trebuie…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu a declarat, miercuri, in sedinta de Guvern, despre datele privind incasarile la bugetul de stat, ca in luna ianuarie avem incasari mai mari cu 31% fata de luna ianuarie 2021, un plus in suma neta de 7 miliarde de lei, potrivit news.ro. Premierul Nicolae Ciuca…

- Țara noastra va împrumuta în acest an 145,4 miliarde lei, conform unui document semnat de ministrul Finanțelor, Adrian Câciu. Este vorba despre necesarul de finanțare, adica deficit bugetar plus refinanțarea datoriei anterioare. Suma este mai mare cu 9,2 miliarde lei decât cea…

- Ministrul Finanțelor, Adrian Caciu, a declarat ca inflația afecteaza inclusiv bugetul de stat, pentru ca așa cum cresc incasarile, tot așa cresc și cheltuielile. Acesta a avertizat ca va mai urma un val inflaționist in Romania, cauzat de masurile monetare luate de bancile centrale. „Incasarile suplimentare…

- Adrian Caciu a adaugat ca avizul CES este unul negativ, insa este unul consultativ, iar Consiliul Fiscal a avut o opinie pe proiect pe care o considera pertinenta.„Este un aviz consultativ, da. Am tinut cont de ceea ce s-a scris, dar este un aviz consultativ. Nu comentez. Consiliul Fiscal a dat o opinie…

- Impactul brut asupra deficitului, daca nu s-ar fi aprobat ordonanta privind masurile-fiscal bugetare, ar fi fost de 97 miliarde lei, iar economia care s-a facut la bugetul general consolidat este de 87 miliarde lei, a declarat, vineri, la finalul sedintei de Guvern, ministrul Finantelor, Adrian Caciu.…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a semnat vineri acordul de imprumut prin Mecanismul de Redresare si Rezilienta incheiat intre Comisia Europeana si Romania, in valoare de aproximativ 15 miliarde de euro, bani care vor fi folositi pentru finantarea deficitului bugetului de stat si pentru refinantarea…

- Noul ministru al Finanțelor Publice, Adrian Caciu, i-a raspuns taios Primarului General al Capitalei, dupa ce edilul a cerut Guvernului o subventie de 968 de milioane de lei pentru gigacalorie. Intr-un briefing de presa susținut vineri la Palatul Victoria, dupa ședința de Guvern, Caciu a spus ca nu…