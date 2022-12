Stiri pe aceeasi tema

- Romania are cea mai stabila economie din regiune si va incheia anul cu o crestere economica de peste 5%, potrivit ministrului Finantelor, Adrian Caciu, care atrage atentia ca anul 2023 va fi unul dificil, marcat in continuare de puseul inflationist si in care diferenta va fi facuta de folosirea la maxim…

- Ministrul Finanțelor, Adrian Caciu, spune ca are conturi la bancile romanești de cand are card și incurajeaza romanii: Cumpara romanește! El a spus acest lucru dupa ce George Simion, liderul AUR, l-a intrebat daca ar putea face o inițiativa de a taia statul de la benzinariile și conturile bancilor cu…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a declarat, la Prima TV, ca impactul bugetar pentru pensiile militare si cele speciale este in 2022 de 12 miliarde de lei, precizand ca daca da la o parte pensiile militare ramane un miliard de lei si in zona respectiva trebuie facuta acea reforma. Fii la…

- Ministrul Finanțelor, Adrian Caciu, a respins miercuri ideea creșterii cu 15% a punctului de pensie de la 1 ianuarie 2023. Acesta a spus ca liderii Coaliției discuta ca „anvelopa bugetara acordata bugetului de pensii sa creasca cu 15%”, fara a da detalii despre cum se va reflecta asta la nivelul punctului…

- Adrian Caciu a fost intrebat, sambata, la Antena 3, daca urmeaza alte schimbari in materie fiscala, daca romanii trebuie sa se astepte la cresteri de taxe in afara celor anuntate in vara. “Nu pentru 2023 si 2024. Avem si analiza facuta de Comisia Europeana. Sunt cele care s-au stabilit in ajustarea…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a afirmat sambata, in cadrul unei intervenții televizate, ca guvernanții nu pregatesc doar o creștere a pensiilor, ci chiar o creștere „mai mare decat prevede legea".„Cresterea pensiilor a fost anunțata și ramane ultima, sa zic așa, discuție de facut in coaliție,…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a declarat, sambata, ca pensiile vor fi marite, precizand ca aceasta crestere va fi mai mare decat prevede legea, fara a avansa si un procent in acest sens. Adrian Caciu a fost intrebat, sambata, la Antena 3, daca Romania are bani pentru sprijinul gospodariilor si…

- Guvernul a decis sa iși mai faca o banca, pe langa cele doua deținute de stat, CEC Bank și Eximbank. Mai exact, Banca de Investiții și Dezvoltare, unitate care va avea scopul de a finanța entitațile economice care au nevoie. Premierul Nicolae Ciuca a declarat ca pe agenda de prioritați a noii banci…