Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Capitalei are bani, iar Nicușor Dan trebuia sa rezolve problemele, spune ministrul de Finanțe, Adrian Caciu, intrebat despre subvenționarea gigacaloriei in Capitala. „Urmeaza sa ne vedem. Am...

- Primarul Nicușor Dan a anunțat ce tarife vor achita bucureștenii pentru serviciul de termoficare oferit in sistem centralizat. Deoarece propunerea privind majorarea prețului nu a fost aprobata, bucureștenii vor plati in continuare 164 de lei pe gigacalorie. Anunțul a fost facut vineri in cadrul unei…

- Noul ministru al finanțelor publice, Adrian Caciu, il critica dur pe primarul Capitalei, Nicușor Dan, pentru modul in care a gestionat resursele primariei și pentru ca a ajuns din nou in situația de a cere bani pentru termoficare de la bugetul de stat. Caciu afirma ca va avea o discuție cu Nicușor…

- Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, a propus, vineri, in ședinta ordinara a Consiliului General, ca de la 1 decembrie o creștere a prețului gigacaloriei pentru populație de la 164 lei la 280 lei, potrivit SpotMedia. PNL și PMP au fost de acord, PSD și USR, nu. „Propunerea facuta CGMB a fost…

- Primarul Nicușor Dan propune de la 1 decembrie o creștere a prețului gigacaloriei pentru populație de la 164 lei la 280 lei, a anunțat acesta in cadrul ședinței de Consiliu General de vineri. Aceasta cifra a rezultat in urma discuțiilor cu consilierii generali. PNL și PMP au fost de acord, PSD și USR,…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, transmite ca primaria face toate eforturile ca majorarile de preturi din energie sa-i afecteze cat mai putin pe bucuresteni. Acesta mentioneaza ca in sedinta Consiliului General al Capitalei din 26 octombrie va fi stabilit pretul rezonabil pe care sa il suporte…

- „In ședința extraordinara de astazi a Consiliului General am supus la vot doua proiecte de hotarare care vor permite operaționalizarea spitalului modular din Pipera. Unul dintre acestea a vizat atribuirea catre Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București a terenului pe care se afla unitatea…

- De cand și-a preluat mandatul de primar al Capitalei, Nicușor Dan a primit aproape 700 de cereri de audiența din partea oamenilor. Nu a onorat niciuna dintre ele, din cauza „urgențelor multiple ale perioadei inceputului de mandat”, dupa cum justifica Municipalitatea. Cele mai multe audiențe a susținut…