- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat ca va avea o discutie cu reprezentantul Fondului Monetar International la Bucuresti, care a anuntat joi ca FMI ar putea modifica in jos prognoza de crestere pentru Romania, deoarece "astfel de afirmatii

- Eliminarea salariului minim din sectorul privat este exclusa, aceasta masura nefiind in programul de guvernare, a declarat ministrul Muncii, Olguța Vasilescu, potrivit Agerpres. Potrivit Olguței Vasilescu, ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, şi-a exprimat o părere personală,…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a anunțat la Constanța ca proiectul privind plafonarea prețurilor la gaze pana in 2021 a fost retras de pe site-ul ministerului pana cand “vom fi cu totii pregatiti”. Asta dupa ce, cu doua ore inainte, tot la Constanța, daduse de ințeles ca cele doua companii…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, i-a solicitat ambasadorului Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, Hans Klemm, in cadrul unui eveniment public, sa propuna autoritatilor din tara sa ridicarea vizelor pentru romanii care calatoresc in interes de afaceri. Teodorovici şi Klemm au participat,…

- Romania a preluat vineri, pentru un an, presedintia Consiliului Guvernatorilor Bancii Europene pentru Investitii (BEI), iar ministrul Finantelor de la Bucuresti, Eugen Teodorovici, in calitatea sa de guvernator al Romaniei la BEI, a fost numit presedintele Consiliului Guvernatorilor.

- Eugen Teodorovici a confirmat ca punctul de pensie va creste de luna viitoare. "1 iulie reprezinta creșterea punctului de pensie la 1.100 de lei. Banii nu sunt in plus, pentru ca au fost prevazuți anul trecut, cand s-a facut bugetul pe 2018 in acest buget. Deci aceasta cheltuiala a fost deja prevazuta",…