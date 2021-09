Guvernul a adoptat miercuri o ordonanta de urgenta prin care Fondul de Garantare a Asiguratilor poate efectua plati creditorilor de asigurari in termen de 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial a deciziei Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) de retragere licentei de functionare a asiguratorului pentru care s-au constatat indicii de intrare in stare de insolventa. "Astazi a fost adoptata ordonanta privind modificarea si completarea legii 213 din 2015 privind Fondul de Garantare a Asiguratilor. Ordonanta a fost necesara pentru a consolida protectia asiguratilor in legatura…