- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a declarat duminica seara la Digi24, rugat sa raspunda foarte sincer daca el crede ca va crește punctul de pensie cu 40% in 2020 așa cum prevede legea:„(Ofteaza) Nu stiu, aici trebuie sa avem dezbatere publica. Dar eu ca ministru al finantelor publice am…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a prezentat miercuri prima rectificare bugetara din acest an. El declarat ca Guvernul „in niciun caz” nu va creste taxe anul acesta. El a precizat ca majorarea pensiilor cu 40% ramane prevazuta in buget. „In niciun caz nu vom creste taxe in acest an. Lectia principala…

- Cresterea pensiilor depinde de executia bugetara, iar in ceea ce priveste dublarea alocatiilor, aceasta nu este cuprinsa in bugetul pentru acest an, a declarat, joi, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. "Daca, in ceea ce priveste cresterea pensiilor, care erau in bugetul initial,…

- Ministrul Finantelor a criticat PSD deoarece "nici cand au promis cresterea pensiilor n-au indicat sursa, de unde se vor lua acesti bani. Dar cum am fost nevoiti sa facem bugetul cu legislatia in vigoare, sumele au fost cuprinse in buget" "Fac un apel la Parlamentul Romaniei sa termine cu…

- MAJORARE PENSII. Guvernul, trei scenarii pentru cresterea pensiilor. Potrivit surselor Romania TV exista trei variante pentru cresterea pensiilor: 1. majorarea cu 20% de la 1 septembrie 2. amanarea majorarii pentru anul urmator 3. amanarea majorarii cu 20% de anul urmator.…

- Isarescu a fost intrebat de catre jurnalisti daca Romania isi permite majorarea cu 40% a pensiilor, dar si dublarea alocatiilor, in conditiile in care Comisia Europeana va declansa in perioada urmatoare procedura de deficit excesiv. "Ministrul Finantelor si premierul au spus foarte clar ca…

- Isarescu: “Cand ai un asemenea deficit, este ciudat sa te intrebi daca ai bani pentru majorarea pensiilor.” Soluția propusa de guvernatorul BNR Intrebarile daca exista sau nu bani pentru majorarea pensiilor sunt ciudate, in contextul in care Romania are deficite atat de mari, insa o solutie…

- ”Asteptam sa vedem pozitia premierului, oscilanta, pe ceea ce priveste majorarea pensiilor in toamna.Este cumva o confirmare a mesajului pe care Consiliul Fiscal l-a dat, ca Romania va avea probleme foarte mari de pastrare a echilibrelor macroeconomice, este inca o confirmare a faptului ca este necasara…