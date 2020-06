Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finanțelor spune ca i-a fost mai frica de deficit si de capacitatea de finantare a Romaniei decat de COVID-19 Ministrul Finantelor, Florin Citu, a afirmat ca singura ingrijorare a sa in toata aceasta perioada a fost situatia finantelor publice, iar frica pentru stabilitatea si capacitatea…

- Programul IMM Invest, functional de marti, de la ora 9.00. Cum pot accesa antreprenorii credite cu garanții de la stat și cați bani pot primi Site-ul programului IMM Invest va deveni functional marti dimineata, incepand cu ora 9:00, a anuntat ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, pe Facebook. Acesta…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu se declara optimist in revenirea economiei romanesti dupa perioada de criza cauzata de epidemia de nou coronavirus. In opinia sa, ”asa cum raspunde economia in acest moment, economia Romaniei va iesi din aceasta criza mai bine decat ne asteptam”. Ministrul Finantelor,…

- Ministerul Finantelor are o rezerva financiara suficienta pentru 4, 5 luni de zile, sau chiar mai mult, astfel ca executivul nu discuta in prezent posibilitatea unui acord cu Fondul Monetar International, a declarat luni seara ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, la Digi24,

- Cresterea pensiilor depinde de executia bugetara, iar in ceea ce priveste dublarea alocatiilor, aceasta nu este cuprinsa in bugetul pentru acest an, a declarat, joi, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, relateaza Agerpres."Daca, in ceea ce priveste cresterea pensiilor, care erau in bugetul initial,…

- Persoanele fizice care au credite ipotecare si care vor beneficia de amanarea ratelor nu sunt in pericol de a plati ulterior dobanda la dobanda, a declarat, marti, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, la Realitatea Plus.

- La aceasta ora (n.n. duminica, la prânz) se desfașoara o videoconferința, cu participarea premierului Ludovic Orban, a miniștrilor, precum și a consilierului prezidențial Cosmin Marinescu, pe tema masurilor economice necesare pentru limitarea impactului economic al pandemiei noului coronavirus…

- ”Ne-am pregatit pentru mai multe scenarii, dupa cum stiti, am asigurat finantarea Romaniei, pensii, salarii, ajutoare sociale, totul este deja asigurat pentru ca am imprumutat in prima parte a anului si am facut bine ca am facut acest lucru, pentru ca deja au inceput sa creasca dobanzile peste tot…