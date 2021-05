Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, subliniaza, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca ordonatorii de credite trebuie sa mentina o atitudine prudenta in ceea ce priveste volumul cheltuielilor bugetare chiar daca executia din primele patru luni ale anului 2021 continua trendul pozitiv inregistrat…

- ”Romania a inregistrat pe primul trimestru o revenire aproape integrala din contractia economica generata de criza sanitara, potrivit datelor semnal publicate astazi de INS”, a scris pe Facebook ministrul Finantelor. Ministrul precizeaza ca primul trimestru al acestui an, fata de perioada similara a…

- C.E. și-a imbunatațit și prognoza privind creșterea economica de anul viitor, de la 4% la 4,9%De asemenea, deficitul bugetar se va reduce la 8% din PIB in acest an si la 7,1% din PIB anul viitor, de la un nivel de 9,2% din PIB inregistrat anul trecut, in timp ce deficitul de cont curent se va situa…

- Ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, a anuntat miercuri ca a prelungit cu 6 luni, pana la 30 septembrie 2021, facilitatea de esalonare la plata, in forma simplificata, a obligatiilor bugetare datorate dupa data declararii starii de urgenta. “Am prelungit cu 6 luni, pana la 30 septembrie 2021, facilitatea…

