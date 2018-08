Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, considera ca este o abordare logica si corecta alocarea unei sume suplimentare de bani pentru Catedrala Neamului, astfel incat in noiembrie in acest lacas de cult sa aiba loc prima slujba. "Eu cred că este normal, logic, de bun simţ şi legal pentru un contract aflat în derulare, care are nevoie de plăţi pentru a se respecta cu ceea ce s-a angajat cu partea de constructori, şi pentru un obiectiv atât de importat pentru întreaga noastră ţară, să alocăm bani, pentru ca în luna noiembrie…