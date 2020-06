Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, estimeaza ca inflatia va cobori anul acesta sub 2%, in prezent tendinta fiind de scadere. "Tot in aceasta perioada PSD-ul a tot strigat - si aici mi se pare o ticalosie maxima - zi de zi, desi oamenii treceau prin aceasta perioada dificila, sa vii sa…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a declarat ca suma totala a amenzilor care au fost dat in perioada starii de urgenta a fost de 600 milioane de lei, dar din aceasta a fost incasata doar o mica parte, de sub 100 de milioane de lei. Este vorba de amenzile uriase stabilite prin OUG 34/2020 care prevedea…

- Economia va arata putin diferit dupa aceasta perioada de criza, vom avea multe companii care vor investi in tehnologie, iar o provocare pentru Guvern este sa creeze locuri de munca astfel incat sa ii pastreze in tara pe cei aproape un milion de romani intorsi, in aceasta perioada, de peste hotare,…

- FMI estimeaza o contracție de 5% a economiei Romaniei in 2020 și o crestere exploziva a ratei somajului la peste 10%. Economia mondiala va scadea cu 3% Fondul Monetar International (FMI) a revizuit in scadere semnificativa estimarile privind evolutia economiei romanesti in acest an, in contextul pandemiei…