- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu a declarat ca Romania va evita recesiunea tehnica și ca economia iși va reveni pana la finalul anului, iar acest lucru va duce la creștere economica in 2021. Conform lui Cițu, Romania va avea o contracție a economiei mai mica decat estimarile publice facute de agențiile…

- Ministrul Finantelor spune ca deficitul bugetar este unul rezonabil in contextul actual: ”Am mostenit o situatie economica dificila, am intrat cu deficit in aceasta criza” Deficitul bugetar din primele sase luni ale acestui an este unul rezonabil in contextul economic prin care trecem si…

- ”Jumatate din deficit, cam 23 de miliarde, il reprezinta masurile fiscale pe care le-am luat. Sunt bani care au ramas la companii ca sa functioneze economia prin acele masuri fiscale pe care le-am luat. Cheltuielile cu COVID sunt 5 miliarde de lei, cheltuieli directe. In acelasi timp, deficitul este…

- Comisia Europeana confirma scenariul de baza cu care lucreaza Ministerul de Finante, respectiv o revenire in V a economiei, anunta Florin Citu, ministrul Finantelor."Astfel, CE confirma ca masurile luate de guvernul PNL pana acum sunt foarte bune și vor duce la o revenire rapida a economiei. Exact așa…

- "Guvernul liberal va fi primul din istorie care va trece Carpatii cu autostrada. Vom trece Carpații cu guvernul liberal", a spus, marti, ministrul Finanțelor, Florin Cițu, intr-o intervenție la o videoconferința pe teme bancare ținuta de ZF.ro. Ministrul Finanțelor a facut aceasta afirmatie…

- "In primele sase luni am cheltuit, am investit, am facut plati, care s-au dus in investitii, de 16,1 miliarde lei. Este cea mai mare suma care s-a dus in economie, in prina criza. Am avut lectia din prima criza si stiam ca trebuie sa investesti”, a declarat Florin Citu, citat de Ziarul Financiar.…

- Economia Romaniei va inregistra o scadere semnificativa de 6% in 2020, conform previziunilor economice din vara anului 2020, publicate marti de Comisia Europeana. Nivelul scaderii este similar cu cel prognozat in luna mai de Executivul comunitar. Abia in 2021 Romania va inregistra creștere economica.

- "Va spun o parere personala: este clar ca aceasta lege a pensiilor creeaza probleme de sustenabilitate bugetului nu numai pentru 2020, dar si pentru 2021 si 2022. Doar pentru 2020 inseamna 10 miliarde de lei la buget, plus 30 miliarde de lei in 2021, bani care nu exista si trebuie imprumutati. Si…