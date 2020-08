Stiri pe aceeasi tema

- „Vesti excelente pentru romani in iulie! Am continuat sa investim in economia Romaniei! Dupa 7 luni suma investita este cea mai mare din ultimii 10 ani!”, a scris Florin Citu sambata pe Facebook. Liberalul a adaugat ca „doar prin investitii masive in acest moment ingrozitor pentru economia globala…

- Ministrul de Finanțe, Florin Cițu, susține ca Romania va evita, in anul 2020, recesiunea tehnica. El arata ca actualul Guvern a facut cele mai mari investiții din ultimii 10 ani.Citește și: SURSE - Basescu pregatește un atac in FORȚA: cum s-au facut jocurile in culisele negocierilor de pe…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a declarat, vineri, la finalul ședinței de Guvern, ca se așteapta ca Romania sa nu aiba o recesiune tehnica, adica doua trimestre negative consecutive. „Trimestrul doi o sa fie singurul din acest an cu contracție economica”, a spus ministrul.Intrebat la sfarșitul…

- Incasarile bugetare in luna mai nu vor arata foarte bine, astfel ca politicile fiscala si monetara trebuie relaxate si mai mult, pentru ca incasarile din iunie sa fie foarte bune, a declarat, vineri, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, la Digi 24. "In luna aprilie, in plina criza suprapusa, si…

- Cițu: Exista probabilitatea foarte mare sa nu avem doua trimestre consecutive de contractie a economiei, adica sa evitam recesiunea tehnica. Deficitul bugetar va fi mai mare Ministrul de Finante, Florin Citu, spune ca exista probabilitatea foarte mare sa nu avem doua trimestre consecutive de contractie…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a declarat ca deși incasarile la buget au fost mai mari in primele trei luni fața de anul trecut, banii nu sunt suficienți pentru ca au crescut “foarte mult” cheltuielile pentru sanatate. Chiar și in aceste condiții, ministrul Finantelor a dat asigurari ca nu vor…