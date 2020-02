Stiri pe aceeasi tema

- Agentia de rating Moody's spune ca alegerile anticipate au un efect pozitiv pentru ratingul de tara al Romaniei, susține ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, intr-un mesaj postat pe Facebook.

- Anuntul lui Ludovic Orban cu privire la alocatii si chiar la pensii starneste nemultumire in ALDE, partid care a votat investirea Guvernului Orban. Tudor Ionescu, consilier general in Capitala, considera ca argumentele liberalilor "scartiie". "Un lucru nu mi-e clar in privința dorinței #PNL…