- Bogdan Aurescu, ministrul Afacerilor Externe, a avut luni o intrevedere cu ministrul federal pentru afaceri europene și internaționale al Austriei, Alexander Schallenberg. Ministrul de externe roman a subliniat necesitatea gasirii unei solutii constructive de deblocare a situatiei, in timp ce ministrul…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, spune ca dupa veto-ul fața de aderarea Romaniei la Schengen, țara noastra „are obligația sa dea veto de fiecare data cand vine vorba de interesele Austriei”. Invitat la Jurnalul de Seara de la Digi24, liderul PSD spune ca decizia Austriei a fost un „calcul meschin,…

- Aproape 7 milioane de romani sunt foarte aproape sa devina saraci, potrivit lui Adrian Caciu, ministrul PSD al Finantelor, care a precizat la Prima TV ca, daca „ar putea exista o bagheta magica in care inflatia sa fie rezolvata din pix”, ar fi facut acest lucru deja.Ministrul Finantelor a fost intrebat…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, sustine ca este incorect si frustrant ce s-a intamplat in aceasta saptamana in Consiliul JAI, cand Romania nu a fost primita in spatiul Schengen, precizand ca Europa trebuie sa stranga randurile si sa se gandeasca la valorile democratice si la pilonii pe care s-a…

- Ministrul Finantelor a fost intrebat, sambata, la emisiunea Insider Politic, cat va fi inflatia la finalul anului. “Inflatia la finalul anului, cea prognozata de Banca Nationala a Romaniei, este de 16,3 la suta fata de anul trecut, in zona aceea si prognozele pe care si eu, ca ministru de Finante, dar…

- Mai in gluma, mai in serios, Dorin Cioaba, cunoscut ca regele romilor din Romania, a transmis seara trecuta un mesaj de protest la adresa refuzului Austriei de a accepta Romania in spațiul Schengen.

Premierul Romaniei cere Austriei sa ințeleaga ca e nevoie de o soluție pentru adearrea Romaniei in spațiul Schengen.