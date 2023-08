Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a avut discuții la Comisia Europeana cu privire la reformele aferente Planului Național de Redresare și Reziliența (PNRR) și spune, marți, ca „binele Romaniei nu se negociaza”.

„Binele Romaniei nu se negocieaza. Discuțiile pe care le avem cu organismele internaționale sunt pentru a ajunge sa adoptam masuri concrete. Spun asta in contextul in care am avut intalniri cu reprezentanții Comisiei Europene pe tema implementarii reformelor aferente Planului Național de Redresare și Reziliența. Iar in urmatoarele zile vor continua discuțiile pe pachetul de masuri de…