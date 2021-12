Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finanțelor, Adrian Caciu, a spus, vineri, dupa ședința de Guvern, ca miniștrii nu zambesc atunci cand vad cifrele peentru instituțiile lor, pe anul 2022. "Nu pot decat sa va felicit ca obțineți pe surse anexele la bugetul de stat. Nu comentez pana luni sume sau limite. Este construit…

- Ministrul Finanțelor, Adrian Caciu, a anunțat, vineri seara, dupa o ședința de Guvern, ca salariile profesorilor și a unor angajați din sanatate vor crește de la 1 ianuarie 2022. Caciu a precizat ca noile salarii vor fi cu doar cateva procente mai mari. Brancardierii, infirmierele, salariile lor trebuiau…

- Proiectul legii bugetului de stat pentru 2022 ar urma sa fie pus in transparenta publica vineri, iar lunea viitoare sa fie aprobat de Cabinetul Ciuca pentru a fi transmis spre dezbatere si adoptare in Parlament, au informat, marti, surse guvernamentale. Potrivit surselor citate, deficitul bugetar asumat…

- Adrian Caciu a declarat, duminica, la Antena 3, ca bugetul tarii este o chestiune foarte concreta. “Bugetul tarii nu este o chestiune de incertitudine, bugetul este destul de….nu de rigid, dar este o chestiune foarte concreta, adica banii sunt acolo, dar regula, asa cum vedem in multe ocazii nu sunt…

- Venitul minim lunar, in baza caruia familiile defavorizate vor putea solicita ajutorul pentru perioada rece a anului, va fi majorat cu 478,4 lei. In acest sens, Parlamentul a adoptat astazi, in lectura finala, proiectul de modificare a Legii cu privire la ajutorul social.Legea modificata prevede majorarea…

- Raportul la proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2022, in lectura intiia, a fost aprobat, astazi, de membrii Comisiei economie, buget și finanțe. Documentul va fi propus pentru aprobare in plenul Legislativului. Proiectul legii bugetului de stat se examineaza de Parlament in trei lecturi. Ministrul…

- Cu 58 de voturi ale deputaților, proiectul de modificare a Legii bugetului de stat pentru anul curent a fost aprobat in prima lectura. Modificarea bugetului este condiționata de starea de urgența in sectorul energetic și de necesitatea intreprinderii masurilor de ordin legislativ pentru depașirea acesteia.…