- Conform datelor prezentate de Dan Vilceanu, bugetul votat la inceput de an prevede un deficit de 7,16%, iar acesta a scazut la 7,13% din PIB dupa prima rectificare bugetara din acest an, care s-a produs luna trecuta. ”Evident ca ne propunem sa venim cu o scadere, sa urmarim trendul de scadere pe care…

- Ministrul Finantelor Publice, Dan Vilceanu, a transmis ca nu are informatii legate de alte achizitii de vaccin anti-COVID in afara celor realizate de Romania prin mecanismul pus la punct de Comisia Europeana, la preturi negociate la nivel european si pentru care Romania a alocat 1,4 miliarde lei.

- Ministrul Finantelor, Dan Vilceanu, a declarat miercuri seara ca un ministru care blocheaza modernizarea Romaniei nu poate sa ramana in Guvern, exprimandu-si speranta ca USR PLUS "va intelege ca trebuie sa depasim acest moment". "Florin Citu si-a luat angajamentul ca va sustine reforme…

- Deși noul ministru de finanțe a spus imperativ, din prima zi de mandat, sa nu mai fie intrebat despre firmele familiei sale, apar documente in care am descoperit ca nu ajung 10 emisiuni sa vi le spunem pe toate.Familia Vilceanu are o istorie politica și de afaceri extrem de interesanta in județul Gorj…

- Ministrul Finantelor, Dan Vilceanu, considera ca neimpozitarea salariului minim, o masura solicitata insistent de USR PLUS, chiar si pentru anumite categorii de contribuabili, este o masura greu de aplicat in acest moment, in care trebuie urmarit deficitul bugetar. In replica, ministrul Economiei,…

- „Ne uitam pe prețul mediu de la bursa de energie, OPCOM, de la 1 ianuarie și pana la 31 iulie, prețul pe piața spot a fost de 64 de euro. Sunt varfuri de tranzacții, iar principala cauza este prețul certificatelor de dioxid de carbon. Acolo unde avem energie pe carbune trebuie sa achiziționam certificate…

- Incepe circul. Noile dezvaluiri despre premierul Florin Citu din perioada acestuia petrecuta in Statele Unite ale Americii au dinamitat coalitia de guvernamant. Betiile si zilele petrecute in inchisoare, neplata unor datorii, tot mai desele masuri economice luate dupa ureche, par ca au pus capac acestui…

- Deficitul balantei comerciale în prima jumatate a anului a fost de 10,65 miliarde euro, mai mare cu aproape doua miliarde decât cel înregistrat în perioada similara din anul trecut, când pandemia închisese o buna parte din economie, au transmis luni oficialii Institutului…