Ministrul Finanţelor despre deficitul bugetar: Mi s-a dat sarcina să nu depăşim 7,13% deficit, suntem atenţi la modul în care ministerele îşi fac execuţia „Astazi la ora 17:00 va fi o discutie in Coalitie si dupa aceasta discutie vom sti exact daca mai sunt modificari si care sunt aceste modificari. Nu as vrea sa intru in speculatii. Oricum, suntem foarte concentrati pe mentinerea deficitului. Asa cum stiti, inca de la momentul in care s-a facut predarea-primirea ministerului cu premierul, mi s-a dat aceasta sarcina sa nu depasim 7,13 deficit. Si suntem atenti la acest lucru si pe de alta parte suntem atenti la modul in care ministerele isi fac executia. Nu am vrea sa alocam bani si dupa aceea acei bani sa nu fie cheltuiti. Imprumutam bani si ulterior… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Dan Vilceanu, considera ca neimpozitarea salariului minim, chiar si pentru anumite categorii de contribuabili, este o masura greu de aplicat in acest moment, in care trebuie urmarit deficitul bugetar. Pe de alta parte, ministrul sustine ca odata ce va exista o categorie…

- Sistemul SAF-T - Standard Audit File for Tax va deveni operational de la 1 ianuarie 2022 pentru marii contribuabili, iar din martie 2022 inrolarea in Spatiul Privat Virtual devine obligatorie pentru persoanele juridice si persoanele fizice care desfasoara o profesie liberala sau exercita o activitate…

- Ministrul Finantelor, Dan Vilceanu a sustinut astazi o conferinta de presa la sediul institutiei. Datoria publica a Romaniei va ajunge la finalul anului la 49,1 49,2 din PIB, in scadere de la aproximativ 49,5 in prezent, a declarat astazi ministrul Finantelor, Dan Vilceanu."Datoria publica este in momentul…

- Premierul Florin Citu a declarat joi ca prima "sarcina" pe care i-a trasat-o noului ministru al Finantelor, Dan Vilceanu, este aceea de a mentine deficitul sub 7,16% pana la finalul anului, adaugand, de asemenea, ca nu va accepta cresteri de taxe in mandatul sau. "Am indeplinit procedura de predare-primire…

- Rata anuala a inflatiei in luna iulie 2021 comparativ cu luna iulie 2020 este 5,0%. Marfurile nealimentare s-au scumpit cu 7,64%, serviciile cu 2,74% iar marfurile alimentare cu 2,33%. Ministrul Finanțelor, Dan Vilceanu, susține ca astfel de majorari sunt normale, deoarece „nu exista creștere economica…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene Cristian Ghinea a precizat ca USR PLUS pleaca de la guvernare, in cazul in care se schimba configuratia portofoliilor in Executiv, dupa Congresul PNL. El a mai spus ca este enervant ca ministrii de la USR PLUS sa fie sac de box in campania interna a PNL,…

- Premierul Florin Cițu a declarat, marți, ca intenționeaza sa ramana ministru al Finanțelor pe toata perioada de interimat – 45 de zile. Acesta spune ca a analizat execuția bugetara pentru fiecare minister inaintea rectificarii ca va fi facuta de Guvern și ca 86 de miliarde de lei au ramas nefolosite…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, la finalul sedintei de coalitie, ca nu s-a discutat despre rectificarea bugetara, insa aceasta nu se poate adopta fara o decizie in coalitia guvernamentala, informeaza Agerpres . Ludovic Orban a precizat ca o decizie in Guvern pe acest subiect va fi luata,…