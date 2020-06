Stiri pe aceeasi tema

- Economia va arata putin diferit dupa aceasta perioada de criza, vom avea multe companii care vor investi in tehnologie, iar o provocare pentru Guvern este sa creeze locuri de munca astfel incat sa ii pastreze in tara pe cei aproape un milion de romani intorsi, in aceasta perioada, de peste hotare,…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a declarat vineri, in direct la Digi24, ca deși Romania s-a descurcat bine in aceasta perioada de criza sanitara, este in continuare o perioada dificila. Intrebat despre marirea pensiilor de la 1 septemrbie, ministrul Finanțelor spune ca „orice derapaj ne poate arunca…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a dat asigurari romanilor ca nu va exista nicio problema cu plata pensiilor, așa cum sunt ele astazi, a salariilor și a șomajului tehnic. Cu toate acestea, in condițiile adancirii crizei economice aduse de coronavirus , marirea pensiilor din septembrie va fi o decizie…

- „Suntem intr o situatie care pare imposibila, le cerem oamenilor sa stea acasa, dar vrem ca economia sa functioneze. Toate masurile luate pana acum au incercat sa rezolve aceasta situatie complicata.In primul rand vrem sa-i ajutam pe romanii care au fost afectati direct sau indirect de aceasta criza,…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a anuntat, vineri, ca, daca este nevoie, va fi prelungita perioada pentru cererile de suspendare a ratelor si dupa perioada starii de urgenta. El a mai spus ca normele de aplicare la ordonanta care suspenda plata ratelor la credite pe o perioada de noua luni vor fi…

- Cițu propune o amanare de pana la 9 luni a platii ratelor. “Reesalonarea se va face pe o perioada lunga, oamenii nu vor fi obligati sa plateasca intr-o luna ce a fost amanat” Ministrul Finantelor, Florin Citu, propune o amanare de pana la 9 luni a platii ratelor la banci, in functie de cum…

- Ministrul Finantelor: “Amanarea ratelor se va putea face pe o perioada mai lunga decat ține starea de urgenta. Este o pasuire, nu o ștergere a datoriei catre banci” Amanarea ratelor se va face pe o perioada mai mare decat starea de urgenta, mai aproape de sase luni, iar toti clientii care…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a anunțat marți, la Digi 24, ca Guvernul va adopta joi o ordonanța de urgența prin care persoanele și companiile care nu-și pot plati ratele vor putea cere bancilor de la care au contractat creditele o amanare, fara sa prezinte vreun document justificativ. „Nu vom…