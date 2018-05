Ministrul Finantelor da asigurari ca se maresc pensiile cu 10% de la 1 iulie

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, sustine ca Pilonul II de pensii private nu va fi suspendat din luna iulie a acestui an, asa cum prevede proiectul de lege privind reglementarea pensiilor administrate privat publicataduminica pe site-ul Guvernului Romaniei. Vasilescu a precizat, la Antena…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat sambata ca sustine atacurile aeriene lansate in cursul diminetii in Siria de Statele Unite, Franta si Marea Britanie, actiunile fiind "necesare si adecvate" pentru a descuraja utilizarea armelor chimice in viitor. "Sprijinim faptul ca aliatii nostri…

- Premierul Viorica Dancila le-a cerut ministrilor, miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, sa iasa public si sa explice situatia platii salariilor in avans. "Asa cum stiti, am decis sa platim salariile inainte de Paste si Ministerul Finantelor a creat cadrul legal in acest sens. Am vazut…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat ca vrea sa stimuleze romanii sa treaca la pilonul I de pensii, adica cel de stat, astfel incat Pilonul II de pensii private sa devina optional. "Vizavi de Pilonul II - este o normalitate, dar ca oamenii sa vina catre Pilonul I trebuie sa…

- Salariile bugetarilor si pensiile ar putea fi acordate mai devreme in luna aprilie, inainte de Paste. Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, marti, ca decizia va fi luata joi, in sedinta de guvern. "Noi analizam, discutam la nivelul Guvernului si daca va fi cazul sa fie o astfel…

- Guvernul va adopta in sedinta de guvern de joi ordonanta de urgenta privind Declaratia unica. Premierul Viorica Dancila a spus ca aceasta va usura viata contribuabililor si va eficientiza munca Fiscului. "Inca inainte de preluarea mandatului am promis ca declaratia 600 dispare. Am cerut o…

- Educatia financiara ar trebui inceputa de la cel mai inalt nivel, respectiv cel al clasei politice, pentru ca in Parlament se fac propuneri "habarniste", a declarat, miercuri, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, la cea de-a doua editie a Galei EduFIN. "Ar trebui sa incepem (educatia…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, da asigurari ca Romania nu ar putea fi afectata de o noua criza economico-financiara, cum s-a intamplat dupa 2009. In plus, acesta sustine ca actualul Guvern si PSD nu vor lua niciodata decizia de a taia din veniturile romanilor, ci "mai degraba isi taie el o…