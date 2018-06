Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a sustinut din nou luni, la dezbaterile motiunii simple depuse de PNL impotriva sa, ca nu se pune problema nationalizarii Pilonului II de pensii si nu va pune niciodata in balanta deficitul bugetar cu veniturile romanilor, indiferent daca este vorba despre…

- "Referitor la problematica Pilonului II, atat de discutata si disputata in ultima perioada, doresc sa fac doar doua precizari. In primul rand, nu se pune problema unei nationalizari. Eu am spus ca este firesc sa existe o analiza dupa aproximativ 10 ani de functionare a acestui mecanism si ca vom…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a declarat miercuri ca la Pilonul II de pensii „nu se suspenda” nicio contribuție, publicarea proiectului pe site-ul Guvernului a fost „o sincopa”, iar Executivul va ieși „la final de iunie sau inceput de iulie” cu un nou concept privind pensiile private.„Contribuabilii…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a spus, miercuri, ca nu vede niciun fel de probleme ca Darius Valcov, consilier al premierului, condamnat in prima instanta pentru coruptie, sa faca parte din delegatia care va merge vineri la Palatul Cotroceni pentru a discuta despre relatia BNR-Executiv.

- Romanii care muncesc in strainatate vor fi obligați sa justifice cu documente sumele de bani trimise in țara, daca acestea depașesc 1.000 de euro, in caz contrar riscand confiscarea banilor si amenzi de pana la 150.000 de lei, potrivit unui proiect inițiat de Oficiul Național de Prevenire și Combatere…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat miercuri ca in scurt timp, in cursul lunii aprilie, Guvernul va arata cum va mentine deficitul bugetar in tinta de 3%, dupa ce raportul de tara al Comisiei Europene a atentionat asupra mai multor riscuri fiscal-bugetare.

- Ministerul Muncii sustine ca plata pensiilor este "un proces de durata, care necesita aproximativ doua saptamani, in fiecare luna", mentionand ca pensiile aferente ultimei luni au fost achitate pana pe 30 martie, iar efectuarea unei plati in perioada 2-5 aprilie ar fi imposibila. "Cum…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat miercuri ca, pana la sfarsitul lunii aprilie, va fi adoptata o ordonanta de urgenta referitoare la achizitiile publice, urmand sa existe o structura centralizata care sa se ocupe de acestea. "Este o idee foarte buna si, in acest sens, pana la finalul…