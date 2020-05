Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a declarat vineri, in direct la Digi24, ca deși Romania s-a descurcat bine in aceasta perioada de criza sanitara, este in continuare o perioada dificila. Intrebat despre marirea pensiilor de la 1 septemrbie, ministrul Finanțelor spune ca „orice derapaj ne poate arunca…

- Romania a inregistrat o creștere economica pe primul trimestru, in timp ce inflația nu mai este cea mai mare din Uniunea Europeana, a declarat Florin Cițu, ministrul Finanțelor, in Parlament.Oficialul a mai spus ca țara noastra nu mai este campioana inflației in Uniunea Europeana.”Toți romanii trebuie…

- "Din ce am discutat eu cu domnul premier, șomajul tehnic o sa fie prelungit pentru anumite categorii. Este clar ca daca sunt companii ale caror activitate este afectata de deciziile guvernului, ca nu pot sa porneasca, acolo nu ai cum sa le spui ca nu le mai susții. Nu știu care va fi cuantumul, daca…

- „Voi fi beneficiara evaluarii financiare cu privire la incasarile la buget pe care o va prezenta domnul ministru Citu in foarte scurta vreme. Probabil ca va face aceasta evaluare dupa trecerea pandemiei, respectiv la maxim 6 luni de la inceperea anului, atunci cand aceasta evaluare oricum trebuie facuta.…

- Citu: “Cel mai important program de sustinere a IMM-urilor din Romania din ultimii 30 de ani incepe vineri”. Cum funcționeaza schema de ajutor de stat de 3,1 mld. euro Ministrul Finantelor, Florin Citu, a anuntat ca vineri va incepe cel mai important program de sustinere a IMM-urilor din…

- Daca in luna octombrie a anului trecut, FMI estima ca Romania va inregistra in 2020 un avans de 3,5%, conform noilor previziuni institutia financiara internationala se asteapta ca economia romaneasca sa inregistreze o contractie de 5% in 2020, urmand sa isi revina in 2021, cand va inregistra un avans…

- Economia Romaniei va inregistra o revenire in forma de "V", scaderea din acest an urmand a fi compensata de o revenire in 2021, a declarat luni ministrul Finantelor, Florin Citu, la Digi24. "Raman la opinia mea ca economia va avea o revenire in V. Dupa aceasta cadere brusca va veni si…

- Traian Basescu a explicat in cadrul emisiunii "Ultima Ora, moderata de jurnalista Lili Ruse, ca Romania are toate estimarile de crestere economica cu circa 4 la suta in urmatorii 2-3 ani, iar "acest lucru ajuta la reglarea deficitului, fara sa utilizezi reduceri de alocari pentru salarii, investitii,…