Ministrul Finanțelor continuă „revoluția fiscală” „Chiar mi-am propus ca in luna iunie a acestui an sa inițiez o campanie ampla de evaluare a celor doua Coduri: fiscal și de procedura fiscala. Articol cu articol, alaturi de toți colegii din Senat, din Camera Deputaților, din comisiile parlamentare de specialitate pentru ca pana in toamna sa venim cu un pachet legislativ nou, modern, ușor de ințeles și de aplicat”, a declarat ministrul Finanțelor. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

