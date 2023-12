Ministrul finanțelor, consultări cu primarii pentru bugetul pe 2024 Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a avut consultari cu reprezentanți ai structurilor asociative ale administrației publice locale, primari și președinți de consilii județene, pentru pregatirea bugetului pe 2024. Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a declarat, luni (11.12.2023), ca, in contextul elaborarii bugetului pentru 2024, a avut consultari cu reprezentanți ai structurilor asociative ale administrației publice locale. Boloș: […] The post Ministrul finanțelor, consultari cu primarii pentru bugetul pe 2024 first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

