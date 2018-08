Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, marti, ca sunt bani prevazuti in buget pentru Summit-ul Celor 3 Mari, precizand ca si in acest moment Administratia Prezidentiala introduce cheltuieli in sistemul de cheltuieli al ministerului.

- Fiscul se va muta in fostul sediu al Antenelor din Baneasa pana la sfarșitul acestui an. Imobilul se afla acum in proprietatea statului, a explicat Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice, la TVR1. Teodorovici a explicat de ce a luat aceasta decizie. „Fostul sediu al Antenelor va fi valorificat…

- Șeful ANAF, Ionuț Mișa, a avut termen 24 de ore, pana astazi, la ora 14,00, sa ii raspunda in scris ministrului de Finanțe Eugen Teodorovici daca are dovezi ca a cerut la Cartea Funciara daca fostul imobil, din Sibiu, al președintelui Klaus Iohannis a intrat in proprietatea statului. Raspunsul a sosit…

- "Daca merg pe un drum cu 160 km/h iar din fața bate vantul cu 120 km/h, ce viteza inregistreaza radarul ascuns prin boscheți? Ia jucați-o p'asta!", a fost intrebarea primita de politisti, prin intermediul paginii oficiale de Facebook a MAI. Raspunsul MAI: 1. Avand in vedere ca limita…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, critica atitudinea bancilor care sustin ca sunt parteneri cu mediul de afaceri, el spunand ca institutiile financiare vor fi "cu adevarat parteneri” atunci cand efectiv vor relaxa foarte mult conditiile” si ca deocamdata bancile isi plaseaza "cat mai avantajos…

- Pensiile se vor mari cu 10% de la 1 iulie si nu vor fi probleme in privinta platii pensiilor si salariilor, a dat asigurari, joi, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. „Sunt bani si vor fi pana la final de an pentru pensii si salarii. Noi ne uitam foarte atent pe fiecare cifra – avem datele…

- Romania a respectat in trei ani consecutivi regula fiscala privind deficitul structural, in 2013, 2014 si 2015, in timp ce 2016 a fost anul zero al fondurilor europene si in cel al politicii fiscal bugetare, a declarat, miercuri, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, la Palatul Victoria.…