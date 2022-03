Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a declarat vineri, la Bistrita, ca exclude ''ferm'' posibilitatea reducerii CAS cu 5%, idee avansata de liberali și susținuta puternic de liderul PNL Florin Cițu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Pandemia a provocat inflatia, razboiul o alimenteaza si asta ne costa pe toti. N-am inceput bine sa platim nota de plata a blocajului economic din pandemie, perpetuat, dupa ridicarea restrictiilor sanitare, de fractura lanturilor logistice si dificultatile de aprovizionare, ca invazia rusa din Ucraina…

- Sprijinirea refugiaților din Ucraina in Romania și ajutorul acordat autoritaților romane au reprezentat subiectele principale ale intalnirilor pe care ambasadorul Romaniei la Washington, Andrei Muraru, le-a avut in timpul vizitei desfașurate in statul Utah, in perioada 15-17 martie 2022. Fii…

- Fostul premier Victor Ponta a vorbit, duminica, la Romania TV, despre razboiul din Ucraina si consecintele pe care acest conflict il vor avea asupra economiei Romaniei si a statelor europene. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Un numar de 16 cetateni din Ucraina au fost descoperiti de politistii de frontiera pe teritoriul romanesc, acestia cerand statutul de azil, a informat, miercuri, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Sighetu Marmatiei, Iulia Stan, potrivit Agerpres.…

- Administratia Vladimir Putin a amenintat, duminica, statele vecine cu Ucraina, in special Romania, sa nu permita stationarea avioanelor militare ucrainene sau utilizarea acestora in conflict. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Premierul Nicolae Ciuca l-a primit miercuri, la Palatul Victoria, pe Jyotiraditya Scindia, ministrul Aviatiei Civile din India - trimis special al prim-ministrului indian Narendra Modi - aflat in Romania pentru a organiza repatrierea studentilor indieni evacuati din zonele de conflict din Ucraina,…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat marți, dupa ședința CSAT pe tema invadarii Ucrainei, ca Romania are nevoie sa urmareasca doua obiective strategice: independența energetica și o finanțare mai mare a armatei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…