Ministrul Finanțelor, AVERTISMENT care afectează grav economia: „Avem un deficit comercial în creștere” „Situația e complicata din toate punctele de vedere. Dincolo de partea aceasta care, evident, se resimte la nivel de economie, de cetațean, noi avem niște dezechilibre macroeconomice care s-au adancit in ultimii ani. Știu, au fost o serie de abordari, „tigrul Europei” și alte sintagme de genul acesta folosite spectaculos, dar oricine se uita pe statistici și pe datele macro vede ca avem un deficit comercial in creștere, o presiune pe cursul valutar pentru ca ai importuri, vede ca avem un deficit de concurent mare, un deficit bugetar care trebuie redus. Presiunile sunt extraordinar de mari de a… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finanțelor, Adrian Caciu, a spus, la postul B1TV, ca nu poți „sa ceri un timp de adaptare” avand in vedere „situația prin care trece Romania in momentul actual”. Intrebat la ce fel de situație se refera, ministrul a explicat: „O situație complicata, situația complicata din toate…

- „Romania are problemele ei, nu se pot nega. In actuala situație, guvernul incearca, nu știu daca va și reuși, sa redreseze situația. In bugetul pentru anul acesta sunt 4 miliarde de euro pentru dobanzi la imprumuturile facute in ultimii ani. Intre 2018 și 2021 ne-am imprumutat 57 de miliarde de dolari.…

- „Romania are problemele ei, nu se pot nega. In actuala situație, guvernul incearca, nu știu daca va și reuși, sa redreseze situația. In bugetul pentru anul acesta sunt 4 miliarde de euro pentru dobanzi la imprumuturile facute in ultimii ani. Intre 2018 și 2021 ne-am imprumutat 57 de miliarde de dolari.…

- ” Economia globala va avansa cu 4,5%, in 2022, daca impactul variantei Omicron va fi limitat, iar masurile implementate vor asigura o protectie adecvata impotriva imbolnavirilor grave, arata raportul PwC Global Economic Watch 2022. Scenariul de baza al raportului porneste de la premisa ca acest an va…

- Prin comparație cu perioada comunista, guvernele din țari precum Serbia, Ungaria sau Polonia au strategii mai puțin brutale și represive impotriva presei independente. Noile abordari folosite sunt insa la fel de eficiente in sufocarea vocilor critice, scrie New York Times.Cand epidemia COVID a ajuns…

- Situația alarmanta de coronavirus din Europa afecteaza din nou fotbalul. Franța a anunțat ca va impune noi restricții impotriva raspandirii virusului ce afecteaza sportul. Franța este lovita puternic de Omicron, noua tulpina de Covid-19, iar Jean Castex, prim-ministrul țarii, a impus noi reguli in lumea…

- Previziunile ingrijoratoare ale specialiștilor referitoare la o noua explozie de infectari generate de varianta Omicron i-a determinat pe mulți dintre miliardari sa renunțe la planurile de sarbatori, in favoarea unei siguranțe din punct de vedere a sanatații. Printre aceștia se numara și fondatorul,…

- ​Autoritațile încep sa revina ușor cu picioarele pe pamânt. Comisia Naționala de Strategie și Prognoza (CNSP) a modificat estimarile pentru anul în curs și pentru 2022. De precizat ca Guvernul se uita pe aceste date când face bugetul și rectificarile bugetare, fiind o instituție…