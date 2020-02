Ministrul Finantelor: Avem imaginea completa a dezastrului. Urmatoarele persoane trebuie chemate in fata Parlamentului

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, spune ca prim-ministrii si ministrii de Finante din ultimii trei ani vor trebui sa explice in Parlament situatia actuala a economiei, scrie Hotnews. El mai afirma ca Inspectia economico-financiara a inceput controale acolo unde exista „elemente suspecte” privind…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a declarat ca prim-ministrii si ministrii de Finante din ultimii trei ani vor trebui sa explice in Parlament situatia actuala a economiei. "Eu nu cred ca PSD vrea sa ascunda ceva, cred ca PSD vrea sa fie transparent. Venim, punem totul pe masa.…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, prezinta o lista cu lideri și foști lideri ai PSD, care ar trebui sa explice in Parlament situația economica in care ne aflam astazi. Iata ce a scris Cițu, pe pagina de facebook: „V-am promis adevarul. Acum am tabloul complet al dezastrului lasat in urma de guvernarea…

- Iata ce scrie actualul ministru al Finanțelor, Florin Cițu, pe pagina sa de Facebook: "V-am promis adevarul. Acum am tabloul complet al dezastrului lasat in urma de guvernarea PSD. Am luat o decizie. Urmatoarele persoane TREBUIE chemate in fața comisiilor reunite ale Parlamentului pentru…

- ALEGERI PREZIDENTIALE 2019. Rares Bogdan a spus ca presedintele a fost informat, a dat raspunsuri clare, vizionare, a dovedit ca stie prerogativele pe care le are presedintele, ca stie perfect dosarele internationale, dosarele de intelligence, chestiunile legate de statul de drept. "A fost…

- Candidatul PSD la alegerile prezidentiale, Viorica Dancila, a declarat, marti, la dezbaterea cu jurnalistii pe care a organizat-o la Palatul Parlamentului, ca fiul ei a fost angajat la Curtea de Conturi inainte ca ea sa devina premier.

- Liderul USR, Dan Barna, care a candidat la alegerile prezidentiale, dar nu a obtinut destule voturi pentru a intra in turul al doilea, lanseaza un nou indemn catre alegatori sa iasa la vot si sa-l voteze pe Klaus Iohannis. "Cum luptam cu fake news? Continuam sa repetam adevarul! Particip la…

- Victor Ponta a scris, intr-un mesaj postat pe Facebook, ca Viorica Dancila a ajuns in turul al doilea al alegerilor prezidențiale pentru ca asa au vrut PNL și Klaus Iohannis, scorul obtinut de aceasta fiind...