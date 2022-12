Stiri pe aceeasi tema

- Romania are cea mai stabila economie din regiune si va incheia anul cu o crestere economica de peste 5%, potrivit ministrului Finantelor, Adrian Caciu, care atrage atentia ca anul 2023 va fi unul dificil, marcat in continuare de puseul inflationist si in care diferenta va fi facuta de folosirea la maxim…

- ”Investitiile straine directe au ajuns la un nivel record pentru primele zece luni ale acestui an. Potrivit estimarii , 2022 va fi anul cu cele mai importante investitii straine. Acest indicator ne arata ca marii investitori vad, foarte clar, perspectivele de crestere pe termen lung ale economiei romanesti…

- Romania va atinge un varf de crestere economica in anul 2025, cand avansul PIB este estimat la 5%, iar salariul mediu net va depasi 5.000 de lei, arata un raport publicat de Ministerul Finantelor, informeaza Agerpres.