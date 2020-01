Ministrul Finantelor arata cum a redus pretul carburantilor si demonteaza acuzatiile PSD

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finanțelor Florin Cițu a precizat miercuri ca MFP a recalculat in ultima zi din an nivelul accizei la carburanți pentru a ține cont de legea privind eliminarea supraaccizei și de inflația comunicata oficial de Institutul Național de Statistica (INS), arata Digi 24. Cițu a spus ca PSD a mințit…

- Marcel Ciolacu a catalogat, miercuri, creșterea accizei la carburanți la final de 2019 de catre Ministerul Finanțelor ca fiind ”o mizerie”, dupa ce supracciza a fost eliminata, potrivit Digi24. Liderul PSD a acuzat Guvernul PNL ca ”a inceput sa fure din buzunarele romanilor inca din prima zi a anului”.”Este…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, afirma, miercuri, ca eliminarea supraaccizei a redus pretul la pompa si, ”pentru ca lumea sa nu inceapa anul cu stiri contradictorii”, precizeaza ca Ministerul a recalculat nivelul accizei, in functie de legea promulgata si de Codul fiscal, care actualizeaza…

- "Este o mizerie ca marți seara, la ora 19.00, in timp ce romanii se pregateau de Revelion și guvernanții se intreceau in urari de bine, Ministerul Finanțelor sa majoreze pe ascuns accizele la carburanți! Practic, acești oameni au inceput sa fure din buzunarele romanilor inca din prima zi a anului!…

