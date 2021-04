Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Anca Dragu (USR-PLUS), a afirmat ca Vlad Voiculescu se bucura in continuare de susținerea partidului, dupa gafa de ieri, 8 aprilie , cand a insistat ca ordinul de ministru in vigoare nu da indicatii privind inmormantarea decedaților de COVID-19. Ministrul Sanatatii Vlad Voiculescu…

- Deputatul PSD, Marian Mina, susține ca liderii coaliției PNL-USR-PLUS-UDMR sunt in aceeași situație in care a fost și PSD, iar atunci președintele Klaus Iohannis considera ca Parlamentul nu mai are legitimitate pentru a conduce. Citește și: Imaginea ANULUI - Un bolnav de Covid-19, cu masca…

- Presedintele Senatului, Anca Dragu, a anuntat ca Secretariatul general al institutiei a finalizat documentele necesare prin care modificarea legislativa pentru eliminarea pensiilor speciale pentru fostii senatori se poate aplica. „Secretariatul General al Senatului a semnat, luni, 256 de ordine prin…

- Adi Barar, liderul trupei Cargo, a pierdut lupta cu virusul luni, 8 martie. Artistul de 61 de ani era internat din 23 februarie la secția ATI a Spitalului Județean Timișora. Dorel Sandesc, medic de Terapie Intensiva, fost șef de secție la unitatea medicala de pe Bega, a declarat pentru Libertatea ca…

- Presedintele Senatului, Anca Dragu, nu sustine introducerea pasaportului COVID si nu crede ca Romania va adopta o astfel de masura. "Nu cred ca vom trece la acest pasaport COVID-19. Personal, nu sustin un asemenea demers", a declarat Anca Dragu, duminica seara, intr-o interventie la Antena 3. Ea a subliniat…

- Presedintele Senatului, Anca Dragu, afirma, miercuri, dupa eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor, ca 54.2 milioane de lei este impactul bugetar pentru pensiile a 768 de fosti parlamentari. ”Romania nu poate – si nici nu trebuie – sa mai cheltuie sume uriase pentru aceste privilegii”, a afirmat…

- Dragu a precizat ca nu a avut reacții adverse, ci doar un ușor disconfort dupa administrarea primei doze. Intr-o postare pe Facebook, Președintele Senatului face apel la romani sa se imunizeze impotriva noului coronavirus.”Am fost astazi la Spitalul Militar pentru administrarea rapelului. Nu am avut…

- „Astazi, aflandu-ma cateva ore la București in drum spre Paris, am avut o scurta intrevedere cu Prim-ministrul Romaniei, Florin Cițu. I-am mulțumit domnului Cițu pentru deschiderea și bunavoința cu care Guvernul Romaniei sprijina Republica Moldova, mai ales in aceste vremuri grele pentru toți. Subiectul…