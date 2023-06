Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a declarat, ca un plan de masuri pentru incasari suplimentare la bugetul de stat va fi prezentat in curand si a subliniat ca restructurarea facilitatilor fiscale este obligatorie. „In ceea ce priveste situatia incasarilor si evolutia deficitului bugetar datele sunt…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a vorbit despre renunțarea la anumite facilitați fiscale la anumite categorii profesionale (constructii, IT) și trecerea spre un „sistem de facilitați fiscale a investițiilor”

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a anunțat ca este obligatorie renuntarea facilitaților fiscale la anumite categorii profesionale.Marcel Boloș a anunțat un plan strict pentru reducerea cheltuielilor la bugetul de stat. Acesta a vorbit și despre eliminarea scutirilor fiscale pentru angajații din IT…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a declarat, luni, ca un plan de masuri pentru incasari suplimentare la bugetul de stat va fi prezentat in curand si a subliniat ca restructurarea facilitatilor fiscale este obligatorie. CITESTE SI BREAKING NEWS Descinderi ale trupelor speciale, la Botoșani: Suspecții…

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a declarat luni, 26 iunie, ca prima rectificare bugetara din 2023 este programata in luna august.„Cea mai oportuna luna in care am putea avea rectificarea bugetara este luna august. Deci, e luna in care trebuie sa avem rectificarea bugetara pentru ca și masurile care…

- Responsabilitate fiscala si management eficient al datoriilor, reforma sistemului fiscal, crestere economica si crearea de locuri de munca se numara printre prioritatile imediate ale ministrului Finantelor, Marcel-Ioan Bolos, conform unui comunicat al Ministerului. Sursa articolului: Prioritațile lui…

- Marcel Boloș, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a declarat ca Guvernul vrea sa modifice legea privind cardul de energie, dupa ce mai mulți oameni s-au plans ca Poșta Romana a refuzat plata facturilor prin acest card. Motivul: facturile au fost emise abia acum, consumul fiind din vara…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a confirmat miercuri, 5 aprilie, ca in coaliție s-a decis taierea cheltuielilor bugetare cu 20 de miliarde de lei și a precizat ca institutiile statului trebuie sa regandeasca modalitatea de sporire a veniturilor la buget, dar fara taxe noi.„Pe fondul constatarilor…