- Ordonanța privind eșalonarea ratelor, retrasa de la publicare. Cițu susține ca va fi corectata, nu anulata! Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a precizat, intr-o postare pe Facebook, ca Ordonanța care amana plata ratelor pana la 9 luni nu este retrasa, in ciuda unui document oficial care arata acest…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a precizat, intr-o postare pe Facebook, ca Ordonanța care amana plata ratelor pana la 9 luni nu este retrasa, in ciuda unui document oficial care arata acest lucru.

- "Retragerea de la publicare a ordonanței privind amanarea ratelor: o noua dovada de prostie și haos in care acest Guvern arunca romanii și firmele romanești! Toata lumea a așteptat de la Guvern masuri concrete, ferme și rapide. De aceea au fost investiți de Parlament. Daca nu sunt in stare,…

- OUG privind ratele va fi definitivata in sedinta de luni, "Ordonanța care amana plata ratele romanilor pana la 9 luni(!!!) nu este retrasa! Cateva observații ale MFP care clarificau mai multe discuții aparute in spațiul public au fost omise din varianta trimisa spre publicare. Astazi in ședința de…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a anuntat, vineri, ca, daca este nevoie, va fi prelungita perioada pentru cererile de suspendare a ratelor si dupa perioada starii de urgenta. El a mai spus ca normele de aplicare la ordonanta care suspenda plata ratelor la credite pe o perioada de noua luni vor fi…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a anuntat la Digi24 ca in sedinta de Guvern de joi va fi adoptata o ordonanta de urgenta care va permite companiilor si persoanelor fizice care au de suferit, financiar, din cauza coronavirusului, sa primeasca o amanare a platii ratelor la banci. „Este o decizie a…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a declarat ca in sedinta de Guvern care va avea loc maine, 26 martie, va fi adoptata o ordonanta de urgenta care va permite companiilor si persoanelor fizice care au de suferit din cauza coronavirusului sa primeasca o amanare a platii ratelor la banci.„Este o decizie…

- Guvernul vrea sa aprobe printr-o Ordonanta de Urgența amanarea platii ratelor pentru o perioada mai apropiata de șase luni. Anunțul a fost comunicat de ministrul Finanțelor, Florin Cițu la...