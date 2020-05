Stiri pe aceeasi tema

- Programul de relansare economica va fi prezentat public de Guvern pe data de 1 iunie si va include masuri clare pentru facilitarea pastrarii in tara a lucratorilor reveniti recent in Romania, a declarat, vineri, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. "Programul de relansare, care cred…

- Citu: “Romania este, poate, singura tara din UE care va avea crestere economica in primul trimestru. Vom avea cifrele in cateva zile” Romania ar putea fi singura tara din Uniunea Europeana care va avea crestere economica in primul trimestru, a anuntat, luni, ministrul Finantelor Publice,…

- Programul IMM Invest va fi reluat in cateva zile si va veni cu noutatea prin care clientii pot sa cumuleze creditul pentru investitii cu linia de credit pentru capital de lucru, a declarat, joi seara, la TVR1, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu.

- Chiar daca pandemia de coronavirus a lovit puternic in economie, ministrul Finanțelor, Florin Cițu vede „luminița de la capatul tunelului” și este ferm convins ca vor exista fonduri pentru marile proiecte de infrastructura.Presiunea pe buget este mare, dar nu atat de mare, statul isi plateste facturile,…

- Ministrul Finantelor face clarificari legate de amanarea plații ratelor: “Este o criza de sanatate care se transforma intr-o criza economica. Nimeni nu stie cat o sa dureze” Persoanele fizice care au credite ipotecare si care vor beneficia de amanarea ratelor nu sunt in pericol de a plati…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a declarat joi, in debutul ședinței de Guvern, ca Romania a reușit sa atraga iar imprumuturi dupa ce a avut probleme in acest sens saptamana trecuta.„Am reusit sa ne finantam, am atras aproape doua miliarde de lei, in continuare avem increderea sistemului…

- Ministrul Finanțelor anunța o rectificare bugetara saptamana viitoare: “Avem nevoie de resurse pentru Sanatate” Autoritatile pregatesc o rectificare bugetara care ar putea fi aprobata de Guvern saptamana viitoare, principalele resurse urmand sa fie directionate catre Ministerul Sanatatii,…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a anuntat luni, ca nu este nevoie de niciun fel de certificat de stare de urgenta pentru IMM-urile care vor sa acceseze linia de credit pentru investitii sau capital de lucru. De asemenea, Citu a anuntat ca, in cel mult 48 de ore, va anunta o solutie pentru clientii…