Ministrul Finanţelor anunţă prelungirea programului IMM Invest şi a subprogramului Agro IMM Invest Potrivit lui Caciu, plafonul pentru cele doua programe este de 10 miliarde de lei pentru anul viitor. “Pe de o parte s-a plecat de la rezultate – programele au functionat foarte bine – si e un semnal ca Guvernul intentioneaza in continuare sa finanteze economia prin orice fel de instrumente, mai ales cele financiare. Ca noutate, referitor la plafoanele pentru Agro IMM Invest, beneficiem de cadrul temporar pus la dispozitie de Comisia Europeana, iar plafoanele au fost ridicate. Pentru fiecare intreprindere care isi desfasoara activitatea in sectorul pescuitului si acvaculturii plafonul se ridica… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Pana marti ar putea fi termenul de depunere a amendamentelor din partea grupurilor parlamentare, apoi dezbaterile si avizele in comisii, miercuri urmand sa fie elaborat raportul pe proiectul de lege si joi sau vineri sa fie votul in plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului, potrivit unor surse…

- Guvernul a aprobat, luni, in sedinta, proiectul bugetului de stat pe 2022 si proiectul bugetului asigurarilor de stat pe 2022. Ministrul Finantelor a afirmat ca Executivul isi propune atingerea tintei de deficit pana in 2024, iar deficitul bugetar pe cash se mentine in termenele agreate cu Comisia…

- Ministrul Finantelor a afirmat ca proiectul bugetului pe 2022 este confirgurat pe urmatorul cadrul economic: crestere economica de 4,6%, PIB de 1.317,3 miliarde, inflatie medie anuala de 6,.5% castigul salarial mediu brut de 6.095 lei. Potrivit ministrului, obiectivele acestui buget sunt crearea premiselor…

- ”Nu numai despre salarii este vorba in tara aceasta. Este vorba de bani pentru dezvoltare, este vorba de a ajuta comunitatile locale. Statul ar trebui sa iasa din acel permanent n-am. Ar trebui sa gaseasca resurse. Asta a fost echilibrarea pe Educatie si pe educatie la acest moment stiu ca sunt si ale…

- Luni, 29 noiembrie, va fi zi libera pentru salariatii din sectorul public Foto: Arhiva. Guvernul a decis ca data de 29 noiembrie 2021 sa fie zi libera pentru salariatii din sectorul public, având în vedere ca marti, 30 noiembrie, si miercuri, 1 decembrie, sunt zile libere nelucratoare…

- Guvernul a stabilit ca luni, 29 noiembrie, sa fie zi libera pentru salariatii din sectorul public, avand in vedere ca marti, 30 noiembrie, si miercuri, 1 decembrie, sunt zile libere nelucratoare conform Codului Muncii. „Guvernul a stabilit ca data de 29 noiembrie 2021 sa fie zi libera pentru…

- Comisia Europeana (CE) a aprobat prelungirea, pana la 30 iunie 2022, a programelor incluse in schema de ajutor IMM Invest, a anuntat, marti, intr-o conferinta de specialitate, Dumitru Nancu, director general al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM),…

- In urma discutiilor din cadrul Consiliului Tripartit, Guvernul va majora salariul minim brut pe economie cu aproape 11-, ceea ce inseamna o crestere neta de 10 procente. Salariul minim net este de 1.386 lei, ceea ce ar inseamna o crestere de 138 de lei pe luna. Majorarea se va aplica de la inceputul…