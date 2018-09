Stiri pe aceeasi tema

- Pilonul II de pensii nu va fi taiat, suspendat sau eliminat ci, din contra, pana la final de an ar putea fi “o surpriza placuta”, pe acest pilon de pensii, a declarat miercuri, la Digi 24, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, informeaza AGERPRES . “Nu va taia nimeni din Pilonul II, nu va suspenda,…

